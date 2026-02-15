Tarım ve esnaf kredilerinde değişiklik. Vergi ve SGK borcu şartı
Tarımsal üretim ve esnaf desteklerine devlet tarafından verilen işletme kredilerine ilişkin yeni düzenlemeler geldi. Yeni yapılan değişikliğe göre kredi desteğinden yararlanmak isteyenlerin vergi ve sosyal güvenlik borcunun olmaması ya da borcun yapılandırılmış olması gerekiyor.
Tarımsal üretim ile esnaf ve sanatkarlara özel Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerine yeni düzenleme kararları yapıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, faydalanıcıların en fazla 15 gün öncesine kadar alınmış belgeyle vergi dairelerine ve sosyal güvenlik kurumuna borcununa ilişkin bilgilerini kanıtlaması gerekiyor.
Eğer ki kredilerden yararlanmak isteyen kişinin borcu bulunuyorsa kullanılacak finansman ve kredinin yüzde 25'ine karşılık gelen tutarı, kişi adına ilgili dairelere aktarılacak.
Borcun yüzde 25'i resmi dairelere aktırılacak ancak bu oran 300 bin lirayı aşmayacak. Borcun faizine ilişkin Hazinece sağlanacak indirim oranı da yüzde 25 olacak.
Temel hayvansal ve bitkisel üretim konularında tamamı ayni ve 400 bin liraya kadar kullandırılan finansman ve krediler ile belli meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerde 31 Aralık 2026'ya kadar söz konusu şartlar aranmayacak.