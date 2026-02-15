Tarım ve esnaf kredilerinde değişiklik. Vergi ve SGK borcu şartı

Borcun yüzde 25'i resmi dairelere aktırılacak ancak bu oran 300 bin lirayı aşmayacak. Borcun faizine ilişkin Hazinece sağlanacak indirim oranı da yüzde 25 olacak.

Temel hayvansal ve bitkisel üretim konularında tamamı ayni ve 400 bin liraya kadar kullandırılan finansman ve krediler ile belli meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerde 31 Aralık 2026'ya kadar söz konusu şartlar aranmayacak.