Tarımda yeni kampanya: Gübre, ilaç ve tohumu kapsıyor

Tarım Kredi'den yapılan yazılı açıklamada, ülkenin en büyük çiftçi ailesi olan birliğin, çiftçilere zamanında, güvenilir ve uygun fiyatlarla tarımsal girdi sağlayarak ülke tarımına katkıda bulunmaya devam ettiği belirtildi.
Sonbahar döneminde üreticilerin finansman ihtiyacının karşılanmasını desteklemek amacıyla 21 Eylül-31 Ekim'de tarımsal girdi satış kampanyası düzenlenecek.
Kampanya süreci kimyevi gübre, sıvı toz gübre, zirai ilaç ve tohum gibi üretimde yoğun kullanılan tarımsal girdileri kapsayacak.
Üreticilere 3 ayı faizsiz olmak üzere 12 aya varan vadeli satış imkanı sunulacak.
Karma hayvan yemi satışlarında ise 3 ay faizsiz satış yapılacak.