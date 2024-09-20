Tarımda yeni kampanya: Gübre, ilaç ve tohumu kapsıyor

Tarım Kredi, tarımsal girdilerde üreticilere yönelik satış kampanyası düzenleyecek. Tarımda yoğun kullanılan ürünleri kapsayan kampanyanın ayrıntıları belli oldu.

Tarımda yeni kampanya: Gübre, ilaç ve tohumu kapsıyor - 1

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), tarımsal girdi satış kampanyası düzenleyecek.

NTVPARA HABERLERİ

Tarımda yeni kampanya: Gübre, ilaç ve tohumu kapsıyor - 2

Tarım Kredi'den yapılan yazılı açıklamada, ülkenin en büyük çiftçi ailesi olan birliğin, çiftçilere zamanında, güvenilir ve uygun fiyatlarla tarımsal girdi sağlayarak ülke tarımına katkıda bulunmaya devam ettiği belirtildi.

Tarımda yeni kampanya: Gübre, ilaç ve tohumu kapsıyor - 3

Sonbahar döneminde üreticilerin finansman ihtiyacının karşılanmasını desteklemek amacıyla 21 Eylül-31 Ekim'de tarımsal girdi satış kampanyası düzenlenecek.

Tarımda yeni kampanya: Gübre, ilaç ve tohumu kapsıyor - 4

Kampanya süreci kimyevi gübre, sıvı toz gübre, zirai ilaç ve tohum gibi üretimde yoğun kullanılan tarımsal girdileri kapsayacak.

Tarımda yeni kampanya: Gübre, ilaç ve tohumu kapsıyor - 5

Üreticilere 3 ayı faizsiz olmak üzere 12 aya varan vadeli satış imkanı sunulacak.

Tarımda yeni kampanya: Gübre, ilaç ve tohumu kapsıyor - 6

Karma hayvan yemi satışlarında ise 3 ay faizsiz satış yapılacak.

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