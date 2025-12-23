Tasarruf finansman sisteminde köklü değişiklik. Organizasyon ücretinin yarısı peşin ödenecek

Son dönemde faizsiz olarak taşıt, konut, iş yeri, arsa gibi ihtiyaçlara erişimi sağlayan tasarruf finansman şirketlerine ilk kez giriş yapacak olanlara ilişkin ve taksit ödemesini yapan katılımcılar için bir dizi değişiklik yapıldı.

Faizsiz sistem olması nedeniyle hem faize duyarlılığı olanlar hem de sadece organizasyon ücreti ödeyerek sisteme dahil olunup faizsiz parayı elde etmek isteyenlerin katıldığı sistemde köklü değişiklik devreye giriyor.