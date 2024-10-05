Taşıt kredisi faizleri düşecek mi? Bankalardan ilk sinyal geldi

Otomobil alma planı yapanlar uzun süredir kredi faizlerinde indirim bekliyor. Sıkı para politikası ile artan faizler, araç satışlarını sınırlandırdı. Otomobil pazarı yüzde 15'e yakın daraldı. Bu arada bankalardan araç piyasasını umutlandıran bir tahmin geldi. İşte taşıt kredilerinde son durum...Taşıt kredisi faizleri ne kadar? Taşıt kredisi alınır mı? Taşıt kredisi geri ödemesi ne kadar?

Taşıt kredisi faizleri düşecek mi? Bankalardan ilk sinyal geldi - 1

Merkez Bankası'nın uzun süredir uyguladığı sıkı para politikası kredi faizlerinde ciddi yükselişe yol açtı. Artan maliyetler ve yüksek faizler, taşıt kredilerine olan talebi sınırladı. Otomobil pazarı ocak-eylül döneminde yüzde yüzde 15'e yakın düştü.

NTVPARA HABERLERİ

Taşıt kredisi faizleri düşecek mi? Bankalardan ilk sinyal geldi - 2

Son dönemde pazardaki daralma nedeniyle otomobil şirketleri peş peşe kampanyalar açıkladı. Buna rağmen talep ciddi sınırlı kaldı. Yüksek faizler ve kredilerdeki sınırlamalar vatandaşın araç alım planını ertelemesine yol açtı.

Taşıt kredisi faizleri düşecek mi? Bankalardan ilk sinyal geldi - 3

BANKALARDAN İLK SİNYAL

Merkez Bankası, banka kredi eğilim anketinin üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre bankalar, taşıt kredilerinde uygulanan sıkılaşma seyrinin sonuna gelindiğini belirtti.

Böylece bankalar, yılın son çeyreğinde taşıt kredi faizleri için düşüşün sinyalini verdi.

Taşıt kredisi faizleri düşecek mi? Bankalardan ilk sinyal geldi - 4

TAŞIT KREDİ FAİZLERİ DÜŞÜYOR MU?

TCMB verilerine göre taşıt kredilerindeki aşağı yönlü eğilim eylül ayında devam etti. 27 Eylül itibarıyla ortalama taşıt kredi faizi yüzde 42,67'ye geriledi.

Bu rakam temmuz ayında yüzde 55,36 ile zirveyi görmüştü. Son 3 ayda yaklaşık 13 puanlık gerileme kaydedildi.

Taşıt kredisi faizleri düşecek mi? Bankalardan ilk sinyal geldi - 5

400 BİN LİRA TAŞIT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ

Bankalara bakıldığında taşıt kredisi faiz oranları yüzde 4 ile yüzde 6 aralığında değişiyor. Bazı bankalarda yıllık maliyet oranları ise yüzde 158'e kadar ulaşabiliyor.

400 bin lira taşıt kredisi ise şu şekilde hesaplanıyor:

Faiz oranı: Yüzde 4
Vade: 48
Aylık taksit: 24 bin 757 TL
Toplam geri ödeme: 893 bin 263 TL
Yıllık maliyet oranı: Yüzde 84,29

Taşıt kredisi faizleri düşecek mi? Bankalardan ilk sinyal geldi - 6

Faiz oranı: Yüzde 5
Vade: 48
Aylık taksit: 13 bin 781 TL
Toplam geri ödeme: 662 bin 502 TL
Yıllık maliyet oranı: Yüzde 115,41

Taşıt kredisi faizleri düşecek mi? Bankalardan ilk sinyal geldi - 7

Faiz oranı: Yüzde 6,2
Vade: 48
Aylık taksit: 16 bin 544 TL
Toplam geri ödeme: 795 bin 127 TL
Yıllık maliyet oranı: Yüzde 155,12

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