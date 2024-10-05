Taşıt kredisi faizleri düşecek mi? Bankalardan ilk sinyal geldi

400 BİN LİRA TAŞIT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ

Bankalara bakıldığında taşıt kredisi faiz oranları yüzde 4 ile yüzde 6 aralığında değişiyor. Bazı bankalarda yıllık maliyet oranları ise yüzde 158'e kadar ulaşabiliyor.



400 bin lira taşıt kredisi ise şu şekilde hesaplanıyor:



Faiz oranı: Yüzde 4

Vade: 48

Aylık taksit: 24 bin 757 TL

Toplam geri ödeme: 893 bin 263 TL

Yıllık maliyet oranı: Yüzde 84,29