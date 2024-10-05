Taşıt kredisi faizleri düşecek mi? Bankalardan ilk sinyal geldi
Otomobil alma planı yapanlar uzun süredir kredi faizlerinde indirim bekliyor. Sıkı para politikası ile artan faizler, araç satışlarını sınırlandırdı. Otomobil pazarı yüzde 15'e yakın daraldı. Bu arada bankalardan araç piyasasını umutlandıran bir tahmin geldi. İşte taşıt kredilerinde son durum...Taşıt kredisi faizleri ne kadar? Taşıt kredisi alınır mı? Taşıt kredisi geri ödemesi ne kadar?
Merkez Bankası'nın uzun süredir uyguladığı sıkı para politikası kredi faizlerinde ciddi yükselişe yol açtı. Artan maliyetler ve yüksek faizler, taşıt kredilerine olan talebi sınırladı. Otomobil pazarı ocak-eylül döneminde yüzde yüzde 15'e yakın düştü.