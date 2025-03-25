TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz toplantısı
TCMB geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen toplantı ile politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekti. TCMB'nin bu yıl 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklaması bekleniyor. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekmişti. Ekonomi gündemini yakından takip eden pek çok kişi şimdi ise TCMB'nin alacağı bu yılın üçüncü faiz kararına odaklandı. İşte, Merkez Bankası faiz toplantısı hakkında bilgiler...