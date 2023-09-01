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TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK Eylül toplantı tarihi

Merkez Bankası politika faizini yüzde 25'e yükseltti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı. Bu kararın ardından tüm gözler Eylül ayında alınacak faiz kararına çevrildi. Peki, Eylül PPK toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne zaman açıklanır?

TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK Eylül toplantı tarihi - 1

Eylül ayı ile beraber ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşların PPK araştırmaları da hız kazandı. Ağustos ayı TCMB faiz kararının ardından bu kez de Eylül toplantı tarihi gündeme geldi. İşte, 2023 PPK Eylül toplantı tarihi...

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TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK Eylül toplantı tarihi - 2

TCMB 2023 EYLÜL TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB Para Politikası Kurulu toplantı takviminde yer alan bilgilere göre;

Bu ay faiz kararı 21 Eylül 2023 Perşembe günü açıklanacak.

Karar aynı gün saat 14:00'te duyurulacak.

TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK Eylül toplantı tarihi - 3

TCMB AĞUSTOS KARARI

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 25'e çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, Kurul'un, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtildi.

Yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret ettiği kaydedilen duyuruda, şunlar aktarıldı:

"Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır. Bu unsurlara ek olarak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir."

Duyuruda, doğrudan yabancı yatırımların, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteğinin fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacağı kaydedildi.

Politika faizinin, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceği belirtilen duyuruda, "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir." denildi.

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