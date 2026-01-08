Tediye tarihleri 2026: Kamu çalışanlarına yapılacak ek ödeme tarihleri belli oldu
08.01.2026 10:22
NTV - Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin 2026 yılı ilave tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Kamu çalışanları ilave tediye ödemelerinin ilkini ocak ayından itibaren alacak. İşte binlerce kamu çalışanının 2026 tediye ödeme tarihleri.
Kamu işçilerine ek ödeme (ilave tediye) tarihleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısıyla belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, kamuda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı ocak ayında başlayacak.
2026 TEDİYE TARİHLERİ
İlave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak 2026 tarihinde, ikinci yarısı ise 16 Mart 2026 tarihinde ödenecek.
Maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışan işçilere ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık 2026 tarihinde ödenecek.
Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.