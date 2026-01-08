Tediye tarihleri 2026: Kamu çalışanlarına yapılacak ek ödeme tarihleri belli oldu

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.