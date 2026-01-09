Tek şarjla 657 kilometre menzil. Tesla en verimli modelini satışa sunuyor

09.01.2026 09:21

Burak Taşçı

Küresel anlamda satışları gerileyen Tesla yeni hamlede bulundu ve tarihin en verimli Model Y'sini satışa sundu.

Anadolu Ajansı

657 km menzile sahip yeni Tesla Model Y Standart resmen satışa sunuldu. 64 kWh'lık batarya 74 kWh'a yükseltildi. Böylece aracın menzili 534 kilometreden 657 kilometreye yükseldi.

 

DAHA REKABETÇİ OLMASI SAĞLANACAK

 

Model Y Standart'ın bazı özelliklerinin eksik, görünüşünün de daha sade olmasından dolayı modelin daha rekabetçi hale gelmesi için çalışmalar yapıldı. Böylece menzil ve batarya kapasitesi nedeniyle Model Y Standart'ı tercih edecek kesimin artacağı inancı ortaya çıktı.

Özel Kurum

Tesla, sosyal medya platformu X üzerinden "Model Y Standard Uzun Menzilli Arkadan Çekişli artık Avrupa'da mevcut" açıklamasında bulundu.

 

Tesla, 100 kilometrede 12,7 kWh enerji tüketen Model Y Standart Uzun Menzilli aracın bugüne kadarki en verimli Model Y olduğunu ifade etti.

Özel Kurum

Türkiye'de aracın yüzde 25 Özel Tüketim Vergisi diliminden satılması halinde talepte artış olacağı beklentisi hakim oldu.

 

İlk teslimatların Şubat 2026'da gerçekleşmesi bekleniyor.