Tek şarjla 657 kilometre menzil. Tesla en verimli modelini satışa sunuyor

657 km menzile sahip yeni Tesla Model Y Standart resmen satışa sunuldu. 64 kWh'lık batarya 74 kWh'a yükseltildi. Böylece aracın menzili 534 kilometreden 657 kilometreye yükseldi.

DAHA REKABETÇİ OLMASI SAĞLANACAK

Model Y Standart'ın bazı özelliklerinin eksik, görünüşünün de daha sade olmasından dolayı modelin daha rekabetçi hale gelmesi için çalışmalar yapıldı. Böylece menzil ve batarya kapasitesi nedeniyle Model Y Standart'ı tercih edecek kesimin artacağı inancı ortaya çıktı.