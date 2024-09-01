Tekirdağ sanayisinde yangın krizi: 3 ayda 50 fabrika küle döndü
Tekirdağ'da haziran, temmuz ve ağustos aylarında meydana gelen yangınlar, bölgedeki sanayi sektörünü derinden sarsarak ciddi ekonomik zararlara yol açtı. Son üç ay içinde yaklaşık 50 fabrika alevlere teslim oldu. Bu yangınlar bölgedeki sanayinin kırılgan yapısını ve yangın güvenliği konusundaki eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi.
Tekirdağ'ın sanayi bakımından en yoğun bölgelerinde art arda meydana gelen fabrika yangınları, üretim ve istihdam açısından ciddi kayıplara yol açtı. Yangınlar nedeniyle büyük tesisler tamamen kullanılamaz hale geldi. Özellikle geri dönüşüm tesislerinin bulunduğu bazı fabrikalarda meydana gelen yangınlar, bölge ekonomisini olumsuz etkiledi.