Android kullanıcıları tehlikede: Herkesin kullandığı uygulamada casus yazılım tespit edildi

Yapılan teknik incelemelere göre, bahsi geçen casus yazılım "KoSpy" kod adıyla anılıyor. Siber güvenlik araştırmacılarına göre, bu yazılım devlet destekli bir grup tarafından geliştirilmiş ve belirli hedef kitlelere yönelik veri toplama amacı taşıyor. Yazılımın mağaza ortamında yayınlanması, siber saldırganların kullandığı sofistike sosyal mühendislik ve güvenlik açığı istismar tekniklerinin ne denli gelişmiş olduğunun da bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.