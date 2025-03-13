Android kullanıcıları tehlikede: Herkesin kullandığı uygulamada casus yazılım tespit edildi
Siber güvenlik şirketi Lookout, Kuzey Kore ile bağlantılı bir hacker grubunun Android cihazları hedef alan karmaşık bir casus yazılımını Google Play Store’a yüklemeyi ve bazı kişilere indirtmeyi başardığını açıkladı.
Yapılan teknik incelemelere göre, bahsi geçen casus yazılım "KoSpy" kod adıyla anılıyor. Siber güvenlik araştırmacılarına göre, bu yazılım devlet destekli bir grup tarafından geliştirilmiş ve belirli hedef kitlelere yönelik veri toplama amacı taşıyor. Yazılımın mağaza ortamında yayınlanması, siber saldırganların kullandığı sofistike sosyal mühendislik ve güvenlik açığı istismar tekniklerinin ne denli gelişmiş olduğunun da bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.