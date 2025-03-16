Kanserde mücadelede yeni gelişme: Covid aşılarından ilham alındı

mRNA AŞISI NEDİR? GELENEKSEL AŞIDAN FARKLARI NELERDİR?



Mesajcı RNA (mRNA) aşıları, vücudun bağışıklık sistemini belirli bir protein hakkında “eğitmek” için geliştirilmiş yenilikçi bir aşı türüdür. Geleneksel aşıların aksine, burada doğrudan bir patojen parçası (örneğin protein) verilmez; bunun yerine, o proteinin nasıl üretileceğini anlatan mesajcı RNA (mRNA) molekülü kullanılır.



mRNA aşıları canlı patojen içermez, bu nedenle enfeksiyon riski taşımaz. Ayrıca sitoplazmada kalır ve çekirdekle etkileşime girmezler. Bu da genetik bütünlüğü korur.



Sentez süreci hücre dışı olarak gerçekleştiği için, mRNA aşıları geleneksel aşı üretimine göre çok daha kısa sürede tasarlanıp üretilebilir. Bu özellik, özellikle pandemi gibi acil durumlarda büyük bir avantaj sağlar.



Özellikle kanser aşılarında, hastaya özgü antijen dizileri kullanılarak bireyselleştirilmiş tedavi yaklaşımları geliştirilebilir.