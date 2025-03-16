Kanserde mücadelede yeni gelişme: Covid aşılarından ilham alındı
COVID-19 pandemisinin en önemli teknolojik kazanımlarından biri olan mRNA aşıları, şimdi de kanserle mücadelede devrim yaratma potansiyeliyle gündemde. COVID-19 aşılarıyla dünyanın dikkatini çeken bu teknoloji, bağışıklık sistemini eğiterek hastalıklarla daha etkili bir şekilde savaşmayı mümkün kılıyor.
mRNA kanser aşıları, vücudun bağışıklık sistemine belirli kanser türlerini hedef alma ve yok etme "talimatlarını" veriyor. Bu aşılar, hastanın kanserli dokusundan alınan biyopsilerle kişiselleştiriliyor. Genetik analizlerin ardından, her bir hastanın kanserine özgü bir tedavi hazırlanıyor.