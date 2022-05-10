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Teknoloji devleri son üç işlem gününde 1 trilyon dolardan fazla değer kaybetti

ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırması ile birlikte dünyanın en büyük teknoloji şirketleri büyük kayıplar yaşadı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, yalnızca üç işlem seansında 1 trilyon doların üzerinde değer kaybederken, dünyanın en değerli halka açık şirketi Apple, Çarşamba günü kapanıştan bu yana 220 milyar dolar değer kaybı yaşadı.

Haberler - ntv.com.tr 10.05.2022 - 11:20

Teknoloji devleri son üç işlem gününde 1 trilyon dolardan fazla değer kaybetti - 1

ABD'nin Merkez Bankası ’in faiz oranını yükseltmesiyle birlikte dünyanın en büyük teknoloji devleri büyük kayıplar yaşadı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, yalnızca üç işlem seansında 1 trilyon doların üzerinde değer kaybetti.

Teknoloji devleri son üç işlem gününde 1 trilyon dolardan fazla değer kaybetti - 2

Federal Rezerv Sistemi’nin (Fed) geçtiğimiz Çarşamba günü gösterge faiz oranını yükseltmesiyle birlikte hisse senetleri yoğun bir şekilde satılırken, en büyük satışlar teknoloji şirketlerinde oldu.

Dünyanın en değerli halka açık şirketi olan , Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranının artırıldığı ve enflasyonun çok yüksek olduğunu söylediği Çarşamba günü kapanışından bu yana 220 milyar dolar değer kaybetti.

Teknoloji devleri son üç işlem gününde 1 trilyon dolardan fazla değer kaybetti - 3

S&P 500 ABD hisse senedi endeksi Çarşamba günkü kapanıştan bu yana yüzde 7 düşerek Pazartesi günü 4 bin seviyesinin altına düşerken, Invesco Nasdaq 100 ETF aynı dönemde yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

İşte son üç işlem gününde yaşanan diğer büyük kayıplar:

Teknoloji devleri son üç işlem gününde 1 trilyon dolardan fazla değer kaybetti - 4

MİCROSOFT: 189 MİLYAR DOLAR

Teknoloji devleri son üç işlem gününde 1 trilyon dolardan fazla değer kaybetti - 5

TESLA: 199 MİLYAR DOLAR

Teknoloji devleri son üç işlem gününde 1 trilyon dolardan fazla değer kaybetti - 6

AMAZON: 173 MİLYAR DOLAR

Teknoloji devleri son üç işlem gününde 1 trilyon dolardan fazla değer kaybetti - 7

ALPHABET (GOOGLE): 123 MİLYAR DOLAR

Teknoloji devleri son üç işlem gününde 1 trilyon dolardan fazla değer kaybetti - 8

NVİDİA: 85 MİLYAR DOLAR

Teknoloji devleri son üç işlem gününde 1 trilyon dolardan fazla değer kaybetti - 9

META (FACEBOOK): 70 MİLYAR DOLAR

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