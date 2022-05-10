Teknoloji devleri son üç işlem gününde 1 trilyon dolardan fazla değer kaybetti

Federal Rezerv Sistemi’nin (Fed) geçtiğimiz Çarşamba günü gösterge faiz oranını yükseltmesiyle birlikte hisse senetleri yoğun bir şekilde satılırken, en büyük satışlar teknoloji şirketlerinde oldu.

Dünyanın en değerli halka açık şirketi olan Apple, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranının artırıldığı ve enflasyonun çok yüksek olduğunu söylediği Çarşamba günü kapanışından bu yana 220 milyar dolar değer kaybetti.