Temmuz ayı enflasyonu belli oldu
Temmuz ayı enflasyonu belli oldu. Enflasyon temmuzda aylık bazda yüzde 3,23 artış kaydetti. Bu artışta elektrik ve akaryakıt zamları ile vergi ayarlamaları etkili oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,78'e geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 61,78'e geriledi.
Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 65,93 olarak açıklandı.
Haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık enflasyon yüzde 71,6 olarak açıklanmıştı.