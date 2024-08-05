Temmuz ayı enflasyonu belli oldu

ELEKTRİK ZAMMI ENFLASYONU NASIL ETKİLEDİ?

Ana harcama grupları itibarıyla aylık bazda en yüksek artış yüzde 8,08 ile konutta yaşandı. Bu yükselişte temmuz ayında gelen yüzde 38'lik elektrik zammı etkili oldu.



En yüksek ikinci artış ise yüzde 5,84 ile alkollü içecekler ve tütünde yaşandı. Temmuz ayında alkollü içecek ve tütün ürünlerinin fiyatları vergi güncellemeleri ile artmıştı.



Aylık bazda giyim ve ayakkabıda yüzde -2,58'lik fiyat değişimi dikkat çekti.



Yıllık bazda da en az artış gösteren ana grup yüzde 39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. En yüksek artış ise yüzde 104,5 ile eğitimde yaşandı.