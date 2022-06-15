Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak, zam ne zaman yapılacak? Gözler 2022 temmuz ayında

3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasının ardından gözler asgari ücret ek zammına çevrildi. Yıllık enflasyonun yüzde 70’in üzerine çıkmasıyla milyonlarca kişi temmuz ayında ikinci bir zam yapılması beklentisine girdi.

Asgari ücrete her sene zam yapılıyor. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları tamamlandı ve zamlı oranı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı tutarının brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendiğini açıklamıştı. Şimdi gözler gündemde yer alan temmuz zammında. Konuyla ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, hiç olmazsa enflasyona karşı ‘Benim devletim benim yanımdadır’ dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.