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Ticari kredi faizlerinde son durum: 100 bin liranın aylık ödemesi ne kadar?

Ekonomide soğuma sinyalleri artarken, finansman ihtiyacı olan şirketlerin kredi arayışları sürüyor. Sıkı para politikası nedeniyle yükselen faiz oranları kredi kullanımını zorlaştırdı. Kredi faizleri yüzde 4 ile yüzde 6 aralığında değişiklik gösteriyor. Peki, 12 ay vadeli 100 bin lira ticari kredinin aylık ödemesi kaç lira olur? İşte banka banka KOBİ kredilerde son durum...

Ticari kredi faizlerinde son durum: 100 bin liranın aylık ödemesi ne kadar? - 1

Yüksek faiz oranları ve artan kısıtlamalar ticari kredi kullanımını zorlaştırdı. Buna rağmen finansman ihtiyacı olan birçok şirket uygun kredi arayışlarını sürdürdü.

NTVPARA HABERLERİ

Ticari kredi faizlerinde son durum: 100 bin liranın aylık ödemesi ne kadar? - 2

KOBİ kredisi faizleri yüzde 4'ün üzerinde seyrederken, kredi maliyetleri yüzde 70 seviyesine yakın seyretti. 12 ay vadeli 100 bin liralık kredinin geri ödemesi 150 bin liraya yaklaştı.

Ticari kredi faizlerinde son durum: 100 bin liranın aylık ödemesi ne kadar? - 3

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 3,99
Aylık Taksit: 10.773 TL
Toplam Ödeme: 130.372 TL

Ticari kredi faizlerinde son durum: 100 bin liranın aylık ödemesi ne kadar? - 4

QNB Finansbank

Faiz Oranı: Yüzde 4,27
Aylık Taksit: 10.956 TL
Toplam Ödeme: 132.575 TL

Ticari kredi faizlerinde son durum: 100 bin liranın aylık ödemesi ne kadar? - 5

ING Bank

Faiz Oranı: Yüzde 4,11
Aylık Taksit: 10.851 TL
Toplam Ödeme: 131.314 TL

Ticari kredi faizlerinde son durum: 100 bin liranın aylık ödemesi ne kadar? - 6

Denizbank

Faiz Oranı: Yüzde 5,49
Aylık Taksit: 11.774 TL
Toplam Ödeme: 142.391 TL

Ticari kredi faizlerinde son durum: 100 bin liranın aylık ödemesi ne kadar? - 7

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 4,50
Aylık Taksit: 11.108 TL
Toplam Ödeme: 134.399 TL

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