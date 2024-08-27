Ticari kredi faizlerinde son durum: 100 bin liranın aylık ödemesi ne kadar?
Ekonomide soğuma sinyalleri artarken, finansman ihtiyacı olan şirketlerin kredi arayışları sürüyor. Sıkı para politikası nedeniyle yükselen faiz oranları kredi kullanımını zorlaştırdı. Kredi faizleri yüzde 4 ile yüzde 6 aralığında değişiklik gösteriyor. Peki, 12 ay vadeli 100 bin lira ticari kredinin aylık ödemesi kaç lira olur? İşte banka banka KOBİ kredilerde son durum...
Yüksek faiz oranları ve artan kısıtlamalar ticari kredi kullanımını zorlaştırdı. Buna rağmen finansman ihtiyacı olan birçok şirket uygun kredi arayışlarını sürdürdü.