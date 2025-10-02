Togg pazara güçlü giriş yaptı: En çok satan ikinci model oldu
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) verilerine göre, Türkiye'nin mobilite alanındaki küresel teknoloji markası Togg’un yeni modeli T10F, satışa sunulmasının ardından kısa sürede elektrikli araç pazarında öne çıktı.