TOKİ 50 ilde 834 arsa satıyor! Arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 50 farklı ilde toplam 834 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. TOKİ arsa satışı için alıcılar yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile ödeme yapacak. Peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak?

TOKİ 50 ilde 834 arsa satıyor! Arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak? - 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 farklı ilde toplam 63 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. 19-20-21 Şubat 2025'te düzenlenecek müzayedeye, Ankara ve İstanbul'daki fiziki katılımların yanı sıra çevrim içi teklif verme imkânı da sağlanacak.

NTVPARA HABERLERİ

TOKİ 50 ilde 834 arsa satıyor! Arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak? - 2

TOKİ ARSA SATIŞI NEREDE?

Satış şu adreslerde gerçekleştirilecek;

İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

Ankara İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri Yenimahalle/Ankara

TOKİ 50 ilde 834 arsa satıyor! Arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak? - 3

ARSALAR HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

Muhammen bedeli 19 milyar 39 milyon 541 bin 208 lira olan toplam 5 milyon 583 bin 278 m2 büyüklüğündeki Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan 834 arsa, açık artırmayla satılacak.

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