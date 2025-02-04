TOKİ 50 ilde 834 arsa satıyor! Arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 50 farklı ilde toplam 834 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. TOKİ arsa satışı için alıcılar yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile ödeme yapacak. Peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 farklı ilde toplam 63 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. 19-20-21 Şubat 2025'te düzenlenecek müzayedeye, Ankara ve İstanbul'daki fiziki katılımların yanı sıra çevrim içi teklif verme imkânı da sağlanacak.