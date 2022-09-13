TOKİ İstanbul'da nerede yapılacak? (İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler)

Haberler - ntv.com.tr 13.09.2022 - 17:45
TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'nin duyurulmasıyla birlikte İstanbul'da hangi ilçelerde konutların yapılacağı araştırılmaya başladı.
İstanbul'da ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için TOKİ ucuz konutlarının yapılacağı ilçe listesi belli oldu.
TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul'un; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde yapılacak.
Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak.
En fazla konut İstanbul’a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.
* Yerel ve yatay mimari- 5 katı geçmeyecek
* Sıfır atık uyumlu
* Enerji verimli
* İklim dostu malzemeler
* Yenilenebilir enerji sistem
Emekliler %20: 50 bin konut
Gençler %20: 50 bin konut
Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut
Engelliler %5: 12 bin 500 konut
Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut