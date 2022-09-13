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TOKİ İstanbul'da nerede yapılacak? (İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler)

TOKİ Sosyal Konut Projelerinin İstanbul'da nerede yapılacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrasında belli oldu. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan bilgiler sonrasında sosyal konutların İstanbul'da hangi ilçelerde yapılacağı açıklandı. İşte İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak yerlerin listesi.

Haberler - ntv.com.tr 13.09.2022 - 17:45

TOKİ İstanbul'da nerede yapılacak? (İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler) - 1

TOKİ Sosyal (ucuz konut) Projesi'nin duyurulmasıyla birlikte 'da hangi ilçelerde konutların yapılacağı araştırılmaya başladı.

'da ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için TOKİ ucuz konutlarının yapılacağı ilçe listesi belli oldu.

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TOKİ İstanbul'da nerede yapılacak? (İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler) - 2

TOKİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul'un; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde yapılacak.

TOKİ İstanbul'da nerede yapılacak? (İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler) - 3

EN FAZLA KONUT İSTANBUL'A YAPILACAK

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak.

En fazla konut İstanbul’a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

TOKİ İstanbul'da nerede yapılacak? (İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler) - 4

EVLER NASIL OLACAK?

* Yerel ve yatay mimari- 5 katı geçmeyecek

* Sıfır atık uyumlu

* Enerji verimli

* İklim dostu malzemeler

* Yenilenebilir enerji sistem

TOKİ İstanbul'da nerede yapılacak? (İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler) - 5

KİMLERE, NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

Emekliler %20: 50 bin konut

Gençler %20: 50 bin konut

Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut

Engelliler %5: 12 bin 500 konut

Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut

TOKİ İstanbul'da nerede yapılacak? (İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler) - 6
TOKİ İstanbul'da nerede yapılacak? (İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler) - 7

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