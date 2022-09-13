TOKİ İstanbul'da nerede yapılacak? (İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler)

KİMLERE, NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

Emekliler %20: 50 bin konut



Gençler %20: 50 bin konut



Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut



Engelliler %5: 12 bin 500 konut



Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut