TOKİ kura çekimi 2022: Beşinci etap kura takvimi belli oldu (2022 TOKİ Ankara ve il il kura çekimi tarihleri)

93 BİN 392 VATANDAŞ HAK SAHİBİ OLDU

Bugüne kadar 45 ilde çekilen kuralarda 1893 şehit ailesi ve gazi, 7 bin 394 engelli vatandaş, 21 bin 460 emekli, 36 bin 881 genç ve 25 bin 764 diğer kategorideki vatandaşlar olmak üzere toplamda 93 bin 392 vatandaş hak sahibi oldu.