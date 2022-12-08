TOKİ kura çekimi 2022: Dördüncü etap kura takvimi belli oldu (2022 TOKİ il il kura çekimi tarihleri)

İlk Evim İlk İş Yerim projesinde ilk 3 etapta 62 bin 928 konutun kuraları çekilerek hak sahipleri belirlendi. TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru sonrasında, 4. etap kura çekimi takvimi belli oldu.
4. etap sosyal konut kura çekilişi 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek.
TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi il il yapılmaya devam ediyor. 12-19 Aralık tarihleri arasında, 7 ilde 15 bin 566 konut için kura cekilecek.
Kura çekimi yapılacak iller; Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat olarak açıklandı.
Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.
TOKİ KURA ÇEKİMİ SORGULAMA EKRANI