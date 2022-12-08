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TOKİ kura çekimi 2022: Dördüncü etap kura takvimi belli oldu (2022 TOKİ il il kura çekimi tarihleri)

TOKİ sosyal konut projesi kura çekiminde heyecan devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin kuraları il il açıklanmaya devam ediyor. TOKİ kura çekiminde üçüncü etap kuraları dün tamamlandı ve dördüncü etap kuraları için takvim, TOKİ'nin sosyal medyadan yaptığı duyuruyla birlikte açıklandı. Peki, TOKİ dördüncü etap kura çekiminde hangi iller yer alıyor?

TOKİ kura çekimi 2022: Dördüncü etap kura takvimi belli oldu (2022 TOKİ il il kura çekimi tarihleri) - 1

TOKİ KURALARINDA DÖRDÜNCÜ ETAP BAŞLIYOR

İlk Evim İlk İş Yerim projesinde ilk 3 etapta 62 bin 928 konutun kuraları çekilerek hak sahipleri belirlendi. TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru sonrasında, 4. etap kura çekimi takvimi belli oldu.

4. etap sosyal konut kura çekilişi 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek.

TOKİ kura çekimi 2022: Dördüncü etap kura takvimi belli oldu (2022 TOKİ il il kura çekimi tarihleri) - 2

DÖRDÜNCÜ ETAP KURALARINDA HANGİ İLLER YER ALIYOR?

TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi il il yapılmaya devam ediyor. 12-19 Aralık tarihleri arasında, 7 ilde 15 bin 566 konut için kura cekilecek.

Kura çekimi yapılacak iller; Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat olarak açıklandı.

TOKİ kura çekimi 2022: Dördüncü etap kura takvimi belli oldu (2022 TOKİ il il kura çekimi tarihleri) - 3

MART 2023'E KADAR ETAPLAR HALİNDE TAMAMLANACAK

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

TOKİ kura çekimi 2022: Dördüncü etap kura takvimi belli oldu (2022 TOKİ il il kura çekimi tarihleri) - 4

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

TOKİ kura çekimi 2022: Dördüncü etap kura takvimi belli oldu (2022 TOKİ il il kura çekimi tarihleri) - 5

TOKİ KURALARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SORGULAMA EKRANI

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