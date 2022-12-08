TOKİ kura çekimi 2022: Dördüncü etap kura takvimi belli oldu (2022 TOKİ il il kura çekimi tarihleri)

TOKİ KURALARINDA DÖRDÜNCÜ ETAP BAŞLIYOR

İlk Evim İlk İş Yerim projesinde ilk 3 etapta 62 bin 928 konutun kuraları çekilerek hak sahipleri belirlendi. TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru sonrasında, 4. etap kura çekimi takvimi belli oldu.



4. etap sosyal konut kura çekilişi 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek.