TOKİ kura çekimi ne zaman? Tarih açıklandı (2022 TOKİ Sosyal Konut kura çekimi)

Buna göre; Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek.



e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.