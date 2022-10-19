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TOKİ kura çekimi ne zaman? Tarih açıklandı (2022 TOKİ Sosyal Konut kura çekimi)

TOKİ kura çekimi, e-Devlet üzerinden sosyal konut başvurusunda bulunan binlerce kişi tarafından merakla sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında e-Devlet üzerinden başvuruları açılan TOKİ sosyal konut için kura çekimi tarihi belli oldu. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekimi ne zaman? Tarih açıklandı (2022 TOKİ Sosyal Konut kura çekimi) - 1

TOKİ Sosyal Konut kura çekimi nefesler tutuldu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ ucuz konut projelerinde başvurular sürmeye devam ediyor. Başvuruların sona ermesine kısa bir zaman kala TOKİ kura çekiminin yapılacağı tarih belli oldu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, kura çekiminin yapılacağı tarihi duyurdu. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekimi ne zaman? Tarih açıklandı (2022 TOKİ Sosyal Konut kura çekimi) - 2

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Türkiye tarihinin en büyük konut projesi ile ilgili bilgiler verdi.

Ömer Bulut, dev konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi.

Buna göre; TOKİ sosyal konut kura çekimi Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek.

TOKİ kura çekimi ne zaman? Tarih açıklandı (2022 TOKİ Sosyal Konut kura çekimi) - 3

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHLERİ

TOKİ sosyal konut başvurularının başlamasıyla birlikte, ucuz konut imkanından faydalanmak isteyen birçok kişi başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında sosyal konut başvuru detayları belli olmuştu.

TOKİ kura çekimi ne zaman? Tarih açıklandı (2022 TOKİ Sosyal Konut kura çekimi) - 4

Buna göre; Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek.

e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

TOKİ kura çekimi ne zaman? Tarih açıklandı (2022 TOKİ Sosyal Konut kura çekimi) - 5

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ?

TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.

Kura çekimi başvuru bedelleri, Kasım ayında yapılacak kura çekimi sonrasında vatandaşlara geri iade edilecek.

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