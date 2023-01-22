TOKİ kura çekiminde 7. etap başlıyor: 2023 TOKİ kura çekimi hangi illerde yapılacak, isim listesi nasıl sorgulanır?

164 BİN 666 HAK SAHİBİ BELİRLENDİ

Kuralarda 2 milyon 371 bin 293 başvurudan 164 bin 666 konutun hak sahipleri belirlendi.



Bugüne kadar 76 günde 64 il ve ilçede çekilen kuralarda 3 bin 831 şehit ailesi ve gazi, 12 bin 623 engelli vatandaş, 38 bin 239 emekli, 65 bin 915 genç ve 44 bin 58 diğer kategori olmak üzere toplam 164 bin 666 vatandaş hak sahibi oldu.