ntv.com.tr

TOKİ sosyal konut projesi başvurusunda bu iki maddeye dikkat

TOKİ sosyal konuta başvurular tüm hızıyla sürürken projeye katılım için dikkat edilmesi gerekenlere yönelik bakanlıktan uyarı geldi. İşte başvuruların iptal edilmemesi için dikkat edilmemesi gerekenler...

TOKİ sosyal konut projesi başvurusunda bu iki maddeye dikkat - 1

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, TOKİ sosyal konut projesinde ailelerin başvurularının iptal olmaması için dikkat edilmesi gerekenlere açıklandı.

TOKİ sosyal konut projesi başvurusunda bu iki maddeye dikkat - 2

İşte dikkat edilmesi gerekenler...

TOKİ sosyal konut projesi başvurusunda bu iki maddeye dikkat - 3

EŞLERDEN YALNIZCA BİRİ

250 bin sosyal konut kampanyası kapsamındaki projelere; bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabileceği belirtilen Bakanlık açıklamasında, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvuruların her ikisinin de geçersiz sayılacağı ve kuraya katılamayacakları vurgulandı.

TOKİ sosyal konut projesi başvurusunda bu iki maddeye dikkat - 4

18-30 yaş arası çocuklar ise ailelerinden bağımsız olarak bireysel başvuruda bulunabilecekler.

TOKİ sosyal konut projesi başvurusunda bu iki maddeye dikkat - 5

Eşlerin ikisinin birden başvurması durumunda eşlerden birinin başvurusunu iptal etmesi gerekiyor.

TOKİ sosyal konut projesi başvurusunda bu iki maddeye dikkat - 6

Başvurunun iptal edilmesi için; başvurulan proje hangi bankadaysa ona müracaat edilmesi; Ziraat Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinin Ziraat Bankası Şubelerinden; Halk Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinin Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden veya www.halkbank.com.tr internet sitesi üzerinden alınabileceği belirtiliyor.

TOKİ sosyal konut projesi başvurusunda bu iki maddeye dikkat - 7

Bu arada e-Devlet başvurularında kendisine verilen süre içerisinde başvuru bedelini yatırmayanların başvurusu iptal ediliyor. 

TOKİ sosyal konut projesi başvurusunda bu iki maddeye dikkat - 8

Bu durumda olan kişiler e-Devlet üzerinden tekrar başvuru sürecini başlatarak veya banka şubelerinden başvurularını tamamlayabilirler.

TOKİ sosyal konut projesi başvurusunda bu iki maddeye dikkat - 9

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER