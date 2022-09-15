TOKİ sosyal konut (ucuz konut) başvuru ücreti geri alınıyor mu? Ücret iadesi nasıl olacak?

Haberler - ntv.com.tr 15.09.2022 - 11:56
TOKİ sosyal konut başvuruları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 14 Eylül tarihinde alınmaya başladı. 14 Eylül-31 Ekim tarihine kadar e-Devlet üzerinden alınacak olan TOKİ başvurularında ücret konusu merak edildi.
Başvuruların bitmesi ve kura çekiminin yapılmasının ardından, bir konut üzerinde hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru ücretleri hesaplarına geri yatırılacak mı? Başvuru ücreti geri alınacak mı?
Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.
Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.
Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.
TOKİ sosyal konut kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından, kura sonuçlarına göre bir konut üstünde hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru ücretlerini geri alabilecek.
Konuyla ilgili toki.gov.tr adresinden yapılan açıklamaya göre;
Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.