TOKİ sosyal konut (ucuz konut) başvuru ücreti geri alınıyor mu? Ücret iadesi nasıl olacak?

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.



Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.



Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.