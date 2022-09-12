TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'nde başvuru şartları belli oldu (TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?)

BAŞVURU BEDELİ 500 LİRA

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.

Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.



Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.



Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



Yoksul ve dar gelirli olmak,



Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,



Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.