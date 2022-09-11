TOKİ Sosyal (Ucuz) konutta gözler Salı gününde (TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak)

Haberler - NTV Haber 11.09.2022 - 15:02
Salı günü başlayacak projeyle birlikte 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa satılacak.
Dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için hazırlanan Sosyal Konut Projesi'nin ayrıntıları salı günü açıklanacak.
Projede aylık taksit tutarlarının hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacağı belirtiliyor.
Asgari ücrete ve ailede bir kişinin çalışmasına göre bir hesaplama yapıldığında aylık taksitin bin 650 lira olması öngörülüyor.
Salgın döneminde azalan konut arzını hızla artırmak ve dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların da düşmesine de yol açacaktır'' demişti.
Erdoğan tarafından açıklanacak projeye ev sahibi olmayanlar ve belli bir gelir seviyesinin altında olanlar başvuru yapabilecek.
İstanbul’da aylık hane geliri 16 binin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olması şartlar arasında.
TOKİ konutları 240 aya varan vadelerle satışa sunacak.
TOKİ tarafından yürütülecek projede gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak.
30 yaş altı gençlere yüzde 20 oranında kontenjan ayrılması planlanıyor.
Belirtilecek özelliklere sahip olanlara farklı avantajlarla ev sahibi olma fırsatı sunulacak
Hak sahipleri kurayla belirlenecek.
Projenin arsa ayağı ise altyapılı arsa sahiplerini ilgilendiriyor.
Bu türde arsası olanlar kendi evlerini yapabilecek. Altyapı ve imar planı devlet tarafından hazırlanacak.