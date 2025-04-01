TOKİ’den çocuklu ailelere öncelik: İşte Aile Yılı'nda hayata geçirilen uygulamalar

BEYAZ EŞYA VE MOBİLYAYA İNDİRİM YOLDA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, aile kurmak isteyen gençler için beyaz eşya ve mobilyada özel firmalarla yaptıkları indirim anlaşmalarını açıklayacaklarını duyurdu.



Sektörün önde gelen firmalarıyla protokollerin hazır olduğunu belirten Göktaş, nisan ayı içinde bunların açıklanacağını ifade etti.

Sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre mobilyada yüzde 35, çeyiz ve züccaciyede yüzde 50'ye vara indirimler gerçekleştirilecek.

Oturma odası, yemek odası ve yatak odasından oluşan düğün paketlerinde ise indirim oranının yüzde 10 civarında olabileceği ifade ediliyor.