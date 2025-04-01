TOKİ’den çocuklu ailelere öncelik: İşte Aile Yılı'nda hayata geçirilen uygulamalar
TOKİ'nin çocuklu ailelere yönelik çalışmasında sona gelindi. Yeni evlenecek gençlere beyaz eşya ve mobilya desteğinde de ayrıntılar netleşmeye başladı. İşte aileler için hayata geçirilen tüm uygulamalar...
Aile Yılı kapsamında doğum yardımı, evlilik kredisinin yanı sıra seyahat ve kültürel aktivitelere yönelik bazı uygulamalar devreye alındı.
Ailelerin ev ve otomobil sahibi olmasına yönelik çalışmalarda da sona gelindi.
İşte 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen uygulamalar...