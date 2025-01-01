Trafiğe çıkanlar dikkat! 2025'in yeni trafik cezaları belli oldu (Trafik cezaları ne kadar oldu?)
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına göre, mevcut trafik cezalarına yeni yılda yüzde 43,93 zam geldi. İşte zamlı trafik cezaları...
Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesinin ardından bugünden itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da güncellendi.