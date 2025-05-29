Trafik cezaları artıyor: Kanun teklifi komisyonda kabul edildi

TBMM Adalet Komisyonunda trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kabul edildi.

Trafik cezaları artıyor: Kanun teklifi komisyonda kabul edildi - 1

TBMM Adalet Komisyonunda, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

NTVPARA HABERLERİ

Trafik cezaları artıyor: Kanun teklifi komisyonda kabul edildi - 2

EMNİYET KEMERİ TAKMAMA CEZASI 2 BİN 500 TL'YE ÇIKIYOR

Buna göre, emniyet kemeri takmama cezası 993 TL’den 2 bin 500 TL’ye çıkarılacak ve bir yıl içinde dört kez tekrarlanması halinde sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulacak.

Araçları, tescil belgesi ve tescil plakası alınmadan kara yollarına çıkaran sürücülere verilen idari para cezası 9 bin 267 TL’den 46 bin liraya yükseltilecek.

Hurdaya ayrılmış araçların karayolunda kullanılması halinde uygulanan ceza 18 bin 677 TL’den 46 binTLe çıkarılacak. 

Trafik cezaları artıyor: Kanun teklifi komisyonda kabul edildi - 3

PLAKADA DEĞİŞİKLİĞİN CEZASI 140 BİN TL OLUYOR

Plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere 140 bin lira ceza ve araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek. 

Aynı ihlalin bir yıl içinde iki kez tekrarlanması durumunda ise ceza 280 bin TL olacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilebilecek.

Plakasız araç kullanan sürücüler için ceza miktarı 15 bin 712 TL’den 46 bin TL’ye yükselecek olup, bir yıl içinde iki kez tekrar eden ihlallerde ceza miktarı 140 bin TL olarak belirlenecek.

Başka bir araca ait veya sahte plaka kullanan sürücüler için ilk ihlalde 140 bin TL, bu ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi durumunda ise 280 bin TL ceza uygulanacak. 

Ayrıca bu kişiler, Türk Ceza Kanunu'ndaki "Resmi belgede sahtecilik" suçundan cezalandırılacak. Bu kapsamda menedilen araçların men süresi sonunda, tescil plakaları uygun duruma getirilmeden araç teslim edilmeyecek.

Trafik cezaları artıyor: Kanun teklifi komisyonda kabul edildi - 4

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI ARTIYOR

Alkollü araç kullanan sürücülere ilk ihlalde 25 bin TL, bir yıl içinde birinci tekrarında 50 bin TL, ikinci tekrarında ise 150 bin TL ceza verilecek.

Ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığının ya da alkolün kandaki miktarının kolluk tarafından tespit edilmesi için ölçüm yaptırmayan sürücülere 150 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgesi beş yıl süreyle geri alınacak.

Takograf bulundurmayan araç sahiplerine uygulanan ceza 4 bin 512 TL’den 75 bin TL’ye yükselecek.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullananlara uygulanacak ceza 47 bin 842 TL’den 150 bin TL’ye çıkarılacak.

Taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre bulundurmayan ve kullanmayan sürücüler 46 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

Trafik cezaları artıyor: Kanun teklifi komisyonda kabul edildi - 5

SALDIRI AMAÇLI ARAÇ TAKİBİNE 180 BİN LİRA CEZA

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira ceza uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün geri alınacak ve araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek. Bu sürücülerin ehliyetleri psikoteknik değerlendirmeden geçirilmesinin ardından iade edilecek.

Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirenlere, otoyollarda veya yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yollarında araçlarını ters istikamette sürenlere, araçlarını konvoy şeklinde veya münferiden sürerken, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerle trafiğin akışını kısmen veya tamamen engelleyecek şekilde araçlarını kara yolu üzerinde durduranlar 90'ar bin lira idari para cezasına çarptırılacak. Ayrıca bu sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Sürücü belgeleri geri alınan sürücülerden, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek. Tekrar sürücü kurslarından ehliyet almaları gerekecek. 

Trafik cezaları artıyor: Kanun teklifi komisyonda kabul edildi - 6

HIZ SINIRI CEZALARI KADEMELİ OLARAK ARTACAK

Hız sınırı ihlallerinde ceza miktarları kademeli olarak artacak. Yerleşim yeri içinde hız sınırını 6-10 km/sa aşanlara 2 bin lira, 11-15 km/sa aşanlara 4 bin lira, 16-20 km/sa aşanlara 6 bin lira, 21-25 km/sa aşanlara 8 bin lira, 26-35 km/sa aşanlara 12 bin lira, 36-45 km/sa aşanlara 15 bin lira, 46-55 km/sa aşanlara 20 bin lira, 56-65 km/sa aşanlara 25 bin lira ve 66 km/s’ten fazla aşan sürücülere 30 bin TL para cezası verilecek. Yerleşim yeri dışında da 11-15 km/sa ve 71 km/sa’ten fazla hızlara göre kademli olarak aynı cezalar verilecek. 

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak. 

Radar cihazlarının yerini tespit eden veya sürücüyü ikaz eden her türlü cihazın imalatı, ithali ve araçlarda bulundurulması yasak olacak. Bu cihazları imal ve ithal edenlere 370 bin lira, cihazları araçlarında bulunduranlara ise 185 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Söz konusu hüküm 31 Aralık 2025'te yürürlüğe girecek.

Trafik cezaları artıyor: Kanun teklifi komisyonda kabul edildi - 7

CEP TELEFONUNA 5 BİN LİRA CEZA

Seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere uygulanacak idari para cezası 2 bin 167 TL’den 5 bin TL’ye yükseltilecek, bir yıl içinde ilk tekrarda 10 bin TL, ikinci ve sonraki ihlallerde her defasında 20 bin TL ceza ve 30 gün süreyle sürücü belgesine el koyma uygulaması getirilecek.

Trafik cezaları artıyor: Kanun teklifi komisyonda kabul edildi - 8

"DUR" İHTİRINA UYMAYANLARA 200 TL CEZA UYGULANACAK

İzinsiz araç yarışları düzenleyenlere uygulanacak ceza 4 bin 512 TL’den 16 bin TL’ye yükseltildi, yarış yapan sürücülere ise 46 bin TL idari para cezası ve sürücü belgesinin iki yıl geri alınması uygulaması getirildi.

Trafik kurallarını ihlal eden görüntüleri sosyal medya ve benzeri yollarla paylaşarak bu tür ihlalleri özendirenlere 25 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Sabit veya seyir halinde yürütülen denetimlerde polislerin uyarı ve işaretlerine rağmen "dur" ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin lira idari para cezası uygulanarak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek.

İzin verilen alanlar dışında motosikletle tehlikeli hareket yapanlara 46 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek.

Kara yollarında drift atan sürücülere uygulanan 46 bin 392 TL'lik ceza 140 bin TL'ye çıkıyor. 

Trafik cezaları artıyor: Kanun teklifi komisyonda kabul edildi - 9

KIRMIZI IŞIK İHLALİ CEZALARI KADEMELİ ARTACAK

Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli veya işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymayanlara 3 bin lira idari para cezası verilecek. Trafik ışıklarına uymayan sürücüler 5 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere bu ihlalin tekrarı hallerinde verilecek cezalar kademeli olarak artırılacak. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde ikinci defa ihlal edilmesi halinde 10 bin lira, üçüncü defa ihlal edilmesi halinde 15 bin lira, dördüncü defa ihlal edilmesi halinde 20 bin lira, beşinci defa ihlal edilmesi halinde 30 bin lira, altıncı defa ihlal edilmesi halinde 80 bin lira idari para cezası verilecek.

Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak.

Trafik cezaları artıyor: Kanun teklifi komisyonda kabul edildi - 10

Ayrıca, bir yıl içinde üç kez ihlal eden sürücülerin belgeleri 30 gün, dört kez ihlal edenlerin belgeleri 60 gün, beş kez ihlal edenlerin belgeleri ise 90 gün süreyle geri alınacak.

Altıncı kez ihlal edilmesi hâlinde sürücü belgesi iptal edilecek ve tekrar belge almak isteyenlerin sürücü kurslarına devam ederek başarılı olmaları gerekecek.

Bu kişilerin tekrar sürücü kursuna kayıt yaptırabilmesi için tüm cezalarını ödemiş olması ve psikoteknik değerlendirme ile psikiyatri uzmanının muayenesinden olumlu rapor almaları zorunlu olacak.

Trafik cezaları artıyor: Kanun teklifi komisyonda kabul edildi - 11

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANANLARA YÖNELİK CEZALAR

Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira, sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alınmasına rağmen araç kullananlara 200 bin lira idari para cezası verilecek.

Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araçları kullananlara da 200 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca, motorlu araçların sürülmesine izin veren işleten de tescil plakası üzerinden 40 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

Trafik cezaları artıyor: Kanun teklifi komisyonda kabul edildi - 12

AMBULANSA 2 KEZ YOL VERMEYEN SÜRÜCÜNÜN BELGESİ İPTAL EDİLECEK

Ambulans, itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yol vermeyen ve gerekiyorsa durmayan sürücülere, 46 bin TL para cezası verilecek, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

5 yıl içinde ikinci defa olduğunda sürücü belgesi iptal edilecek. 

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Teklifle, motorsuz taşıt ve elektrikli skuter sürücülerinin hukuki sorumluluğu genel hükümlere tabi olacak. Bu hüküm, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

Teklifin, istisna tutulan maddeleri dışındaki tüm hükümleri, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren 2 ay sonra yürürlüğe girecek.

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