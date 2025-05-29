Trafik cezaları artıyor: Kanun teklifi komisyonda kabul edildi

PLAKADA DEĞİŞİKLİĞİN CEZASI 140 BİN TL OLUYOR

Plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere 140 bin lira ceza ve araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Aynı ihlalin bir yıl içinde iki kez tekrarlanması durumunda ise ceza 280 bin TL olacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilebilecek.

Plakasız araç kullanan sürücüler için ceza miktarı 15 bin 712 TL’den 46 bin TL’ye yükselecek olup, bir yıl içinde iki kez tekrar eden ihlallerde ceza miktarı 140 bin TL olarak belirlenecek.

Başka bir araca ait veya sahte plaka kullanan sürücüler için ilk ihlalde 140 bin TL, bu ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi durumunda ise 280 bin TL ceza uygulanacak.

Ayrıca bu kişiler, Türk Ceza Kanunu'ndaki "Resmi belgede sahtecilik" suçundan cezalandırılacak. Bu kapsamda menedilen araçların men süresi sonunda, tescil plakaları uygun duruma getirilmeden araç teslim edilmeyecek.