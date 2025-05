Trafik cezaları artıyor: Kanun teklifi komisyonda kabul edildi

HIZ SINIRI CEZALARI KADEMELİ OLARAK ARTACAK

Hız sınırı ihlallerinde ceza miktarları kademeli olarak artacak. Yerleşim yeri içinde hız sınırını 6-10 km/sa aşanlara 2 bin lira, 11-15 km/sa aşanlara 4 bin lira, 16-20 km/sa aşanlara 6 bin lira, 21-25 km/sa aşanlara 8 bin lira, 26-35 km/sa aşanlara 12 bin lira, 36-45 km/sa aşanlara 15 bin lira, 46-55 km/sa aşanlara 20 bin lira, 56-65 km/sa aşanlara 25 bin lira ve 66 km/s’ten fazla aşan sürücülere 30 bin TL para cezası verilecek. Yerleşim yeri dışında da 11-15 km/sa ve 71 km/sa’ten fazla hızlara göre kademli olarak aynı cezalar verilecek.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

Radar cihazlarının yerini tespit eden veya sürücüyü ikaz eden her türlü cihazın imalatı, ithali ve araçlarda bulundurulması yasak olacak. Bu cihazları imal ve ithal edenlere 370 bin lira, cihazları araçlarında bulunduranlara ise 185 bin lira idari para cezası uygulanacak.



Söz konusu hüküm 31 Aralık 2025'te yürürlüğe girecek.