Trafik cezalarında ağır yaptırım dönemi. 10 madde kabul edildi, neler değişti?

Kabul edilen düzenlemelerle hem para cezaları yükseltildi hem de ehliyet ve araçlara yönelik yaptırımlar ağırlaştırıldı.

Maddelere göre; trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Bu kişilerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları da 30 gün süreyle trafikten men edilecek.