Trafik cezalarında artış yeniden gündemde, Bakan Yerlikaya tarih verdi

Geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeme cezası 46 bin TL olacak ve 30 gün trafikten men ve ehliyet iptali uygulanacak.

Yeni kanun teklifine göre, 5 yılda 2 kere ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyetleri iptal edilecek.