Trafik kazalarına karşı 725 kilometre yeni sarsma bandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yoldan çıkma şeklindeki trafik kazalarını önleme hedefiyle bu yıl 725 kilometrelik sarsma bandı uygulamanın yapılacağını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından ülke genelinde yürütülen trafik güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Uraloğlu, KGM bünyesindeki Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezleri ile belli noktalara yerleştirilen meteorolojik algılayıcılar, değişken mesaj işaretleri ve kamera gibi cihazlar sayesinde tüm verilerin toplandığını ve yol kullanıcılarının anlık olarak bilgilendirilmesini sağladıklarını ifade etti.