Trafik kazalarına karşı 725 kilometre yeni sarsma bandı

Uraloğlu, meteorolojik bilgi istasyonları, kameralar ve olay algılama uygulamaları sayesinde hava olayları, çevre şartları ve olası kazalar gibi değişkenlerin etkilerini anında tespit ettiklerini anlatarak, "Sinyalizasyon sistemleri, değişken mesaj işaretleri, radyo yayınları ve mobil bilgi uygulamaları ile tüm sürücüleri yol durumlarına dair anlık bilgilendiriyor. Bu kapsamda geçen yıl 810 kavşak trafik uyarmalı sinyalizasyon yönetim şeklinde çalışır hale getirdik. Bu yıl da 120 kavşak daha trafik uyarmalı hale getirilecek. Akıllı ulaşım sistemleriyle yollardaki güvenliği maksimum düzeye çıkarken gereksiz zaman ve maddi kayıpları da önleyeceğiz" dedi.