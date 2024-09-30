Trafik sigortasında köklü değişiklik yolda! Bedeni hasarlar için havuz kurulacak

Buna göre trafik sigortasındaki bedeni hasarlar için kamu bir havuz kuracak. Vefat ve sakatlık tazminatları kamunun kurduğu havuzdan ödenecek.



Sigorta şirketleri sattıkları her poliçede, bedeni hasar için belirlenen primin belirli oranını kamunun kuracağı havuza devredecek.



Bu oranın da yüzde 50 ila yüzde 80 arasında olması bekleniyor. Oranlar sigorta şirketlerinin mali yapısına göre de belirlenecek.