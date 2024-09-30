Trafik sigortasında köklü değişiklik yolda! Bedeni hasarlar için havuz kurulacak
Trafik sigortasının yeni düzenlemeyle baştan aşağı değişmesi bekleniyor. Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre şirketlerin karşıladığı bedeni hasarlar için bir havuz kurulacak. Yeni uygulama ile şirketler sadece maddi hasarları karşılayacak. İşte düzenlemenin ayrıntıları...
Trafik sigortası şirketleri 2023 yılını 13 milyar zarar ile kapattı. Bu yıl zararın 20 milyarı lirayı aşması öngörülüyor.
Uzun süredir sigorta şirketleri kamunun belirlediği trafik primlerinin yetersizliğinden şikayet ediyordu.