Trafikte yeni dönem başlıyor: Para cezasının yanında sürücü belgesi ve aracı alınabilecek

Makas atan sürücülere yönelik cezalar da sertleşiyor. 2024’te denetimler yüzde 50 artırıldı. Yeni uygulamaya göre makas atan sürücüler 60 gün ehliyet, 60 gün araç bağlama ve 90 bin lira para cezasıyla karşılaşacak. Araç alınırsa 60 gün yediemine konulacak. TEM’de araçtan inip saldırı amacıyla hareket eden sürücülere de aynı uygulama uygulanacak.

Yeni “Gereği Yapıldı” uygulaması ile vatandaşlar trafikte ihlal veya tehlike gördüklerinde görüntüleri e-Devlet üzerinden gönderebilecek. Bakanlık, gelen ihlalleri hızlıca işleme alacak ve sonuçları topluma duyuracak.