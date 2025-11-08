Trafikte yeni dönem başlıyor: Para cezasının yanında sürücü belgesi ve aracı alınabilecek
08.11.2025 12:30
Son Güncelleme: 08.11.2025 12:50
NTV - Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte caydırıcı olmak için uygulamaya konacak cezaları ve alınacak önlemleri açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk canlı yayınında trafikte güvenliği artıracak kapsamlı düzenleme paketini açıkladı. Bakan Yerlikaya, yeni düzenlemeyle yasa dışı çakar kullanımı durumunda sürücünün ehliyeti ve aracının alınabileceğini vurguladı. Yaka kameralarının tamamlandığını, yılbaşına kadar yunuslar ve önleyicilere, ardından çevik kuvvet ve jandarmaya da kameraların takılacağını duyuran Yerlikaya uygulamanın vatandaş ile güvenlik güçleri arasındaki davranışları kayıt altına alacağını söyledi.
Bakan Yerlikaya, yaka kameralarının uygulandığı yerlerde polis ve jandarmaya yönelik şikayetlerin yüzde 90 oranında azaldığını belirtti. “Vatandaş kamerayı gördüğünde kendine dikkat ediyor. Bu caydırıcı etkiyi daha da artıracağız” dedi.
Makas atan sürücülere yönelik cezalar da sertleşiyor. 2024’te denetimler yüzde 50 artırıldı. Yeni uygulamaya göre makas atan sürücüler 60 gün ehliyet, 60 gün araç bağlama ve 90 bin lira para cezasıyla karşılaşacak. Araç alınırsa 60 gün yediemine konulacak. TEM’de araçtan inip saldırı amacıyla hareket eden sürücülere de aynı uygulama uygulanacak.
Yeni “Gereği Yapıldı” uygulaması ile vatandaşlar trafikte ihlal veya tehlike gördüklerinde görüntüleri e-Devlet üzerinden gönderebilecek. Bakanlık, gelen ihlalleri hızlıca işleme alacak ve sonuçları topluma duyuracak.
Ayrıca, plaka değişikliklerine, yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin zorunluluklara, hız sınırını aşan sürücülere, geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyenlere, ambulans ve itfaiye araçlarına engel olanlara, kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ve yarış yapanlara yönelik ağır cezalar yürürlüğe girecek.
Bakan Yerlikaya, “Trafikte caydırıcılığı artırmak ve vatandaşlarımızın güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için bu adımları atıyoruz” ifadelerini kullandı.
TEKLİFTE HANGİ CEZALAR VAR?
Teklife göre, tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücüler 140 bin lira idari para cezasına çarptırılacak, araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek.
YÜK VE YOLCU TAŞIMADA YENİ ZORUNLULUK
Yük taşımada kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla olan motorlu taşıtlar ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ve sürücüsü dahil oturma yeri 17'den fazla olan motorlu taşıtlarda takograf, taksi hizmeti veren otomobillerde de taksimetre bulundurulması, kullanılması zorunlu olacak.
HIZ SINIRI AŞANIN EHLİYETİ GİDECEK
Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.
Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek
AMBULANSA YOL VERMEYENE CEZA
Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.
KIRMIZI IŞIK DÜZENLEMESİ
Araçlardaki değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanacak.
Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak.
Geri alınan sürücü belgeleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek.
YARIŞANIN EHLİYETİNE 2 YIL EL KONULACAK
Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek.
Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.
Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.