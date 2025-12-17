Trafikteki araç sayısı 33 milyonu geçti, en fazla tercih edilen renk belli oldu

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı. Aylık bazda özel amaçlı taşıtlarda yüzde 209,6, kamyonette yüzde 14,8 ve otomobilde yüzde 9,6 artış yaşandı. Buna karşılık motosiklette yüzde 10,9, minibüste yüzde 10,4 ve kamyonda yüzde 8,5 azalış görüldü.

Geçen yılın aynı ayına göre ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 3,1 azaldı. Yıllık bazda özel amaçlı taşıtlarda yüzde 200, kamyonette yüzde 19,8 ve otomobilde yüzde 13,1 artış olurken; traktörde yüzde 35,4, motosiklette yüzde 25,4 ve minibüste yüzde 25,3 düşüş kaydedildi.