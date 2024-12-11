Trump'ın 400 milyar dolarlık ekibi
ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni dönemdeki çalışma ekibine seçtiği veya aday gösterdiği isimler, politikalarının yanı sıra servetleriyle dikkati çekti. Trump'ın ekibinin toplam servetinin 400 milyar olarak hesaplandı. Senato onayı ile birlikte ABD tarihinin en varlıklı yönetimlerinden biri oluşacak. Bu dönemde orta sınıf Amerikalıların hayatını etkileyecek politikaların zenginler tarafından alınacak olması tartışma konusu oluşturuyor.
Beyaz Saray'daki görevine 20 Ocak'ta resmen başlayacak Donald Trump'ın, yeni hükümetinde önemli pozisyonlar için belirlediği isimler arasında ülkenin milyarderleri ve multimilyonerleri yer alıyor.
Trump yönetiminde, orta sınıf Amerikalıların hayatını etkileyecek politikaların zenginler tarafından alınacak olması tartışma konusu oluşturuyor.
Bazı çevreler, Trump'ın atamalarını, zenginleri daha da zenginleştirecek ekonomi politikalarının izlenmesi için açık bir teşvik olmakla eleştiriyor.