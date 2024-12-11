Trump'ın 400 milyar dolarlık ekibi

9 MİLYAR DOLARLIK KABİNE

Americans for Tax Fairness, Forbes ve Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre kendisi ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile birlikte Trump'ın yeni yönetimi için seçtiği veya aday gösterdiği isimlerin toplam servetinin 400 milyar dolara yakın olması dikkati çekiyor.



Trump'ın aday gösterdiği isimlerin Senato onayını alması halinde oluşturulacak kabinenin üyelerinin toplam servetinin 9 milyar doları geçmesi bekleniyor.



İlk döneminde kurduğu kabinedeki üyelerin toplam servetinin 6 milyar dolar olduğu da düşünüldüğünde, Trump'ın yeni ekibiyle ABD tarihinin en varlıklı yönetimlerinden birini oluşturması bekleniyor.



Buna karşın, ABD Başkanı Joe Biden'ın kabinesinin toplam net servetinin 118 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.