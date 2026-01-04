Trump'ın hamlesi petrol piyasalarını vurdu. Venezuela petrol rezerviyle piyasa nasıl şekillenecek?

Venezuela ekonomisi ağırlıklı olarak petrol üretimi ve ihracatına dayanıyor. Ülke gayri safi hasılasının yüzde 30’u, ihracat gelirlerinin yüzde 95’i ve kamu gelirlerinin yüzde 56’sı petrol sektöründen kaynaklanıyor.

Venezuela’nın 2022 yılı için kanıtlanmış petrol rezervi 303 bin 468 milyar varil, petrol üretimi 636 bin varil/gün; doğalgaz rezervi yaklaşık 5 trilyon metreküp, doğalgaz üretimi 23,7 milyar metreküp. Bu rakamlarla Venezuela dünyadaki petrol rezervinin beşte birine sahip olarak petrol rezervinde dünya lideri oluyor.

Venezuela günde yaklaşık bir milyon varil petrol üretiyor. Bu rakam küresel üretimin yalnızca yüzde 1'i oluyor.