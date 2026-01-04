Trump'ın hamlesi petrol piyasalarını vurdu. Venezuela petrol rezerviyle piyasa nasıl şekillenecek?
04.01.2026 11:05
Son Güncelleme: 04.01.2026 11:24
NTV - Haber Merkezi
ABD, Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşini kaçırarak New York'a getirdi. Trump, Venezuela'yı yöneteceklerini açıkladı. Venezuela'daki petrol rezervlerinin piyasayı nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.
PETROL REZERVİNDE DÜNYA DEVİ
Venezuela ekonomisi ağırlıklı olarak petrol üretimi ve ihracatına dayanıyor. Ülke gayri safi hasılasının yüzde 30’u, ihracat gelirlerinin yüzde 95’i ve kamu gelirlerinin yüzde 56’sı petrol sektöründen kaynaklanıyor.
Venezuela’nın 2022 yılı için kanıtlanmış petrol rezervi 303 bin 468 milyar varil, petrol üretimi 636 bin varil/gün; doğalgaz rezervi yaklaşık 5 trilyon metreküp, doğalgaz üretimi 23,7 milyar metreküp. Bu rakamlarla Venezuela dünyadaki petrol rezervinin beşte birine sahip olarak petrol rezervinde dünya lideri oluyor.
Venezuela günde yaklaşık bir milyon varil petrol üretiyor. Bu rakam küresel üretimin yalnızca yüzde 1'i oluyor.
TRUMP'TAN MADURO OPERASYONU
ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplatısında, cumartesi sabahı erken saatlerde Caracas'ın bazı bölgelerinde elektriğin kesilmesine ve askeri tesislere yönelik saldırılara yol açan dramatik operasyon kapsamında, ABD Özel Kuvvetleri Maduro ve eşini yakalayarak helikopterle kıyıdan uzaktaki bir ABD donanma gemisine götürdüğünü ve oradan da ABD'ye uçurulduğunu açıkladı.
Ülkenin petrol rezervi hakkında konuşan Trump, ülkenin petrol endüstrisinin ABD'nin desteğiyle "çok para kazanacağını" söyledi. ABD'li büyük şirketlerin bölgeye yatırım yapacağını belirten Trump "Dünyanın en büyük petrol şirketleri olan ABD'li büyük şirketler, milyarlarca dolar harcayarak, ciddi şekilde hasar görmüş petrol altyapısını onaracak ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar," dedi
PETROL PİYASALARINDA BEKLENTİ NE?
Venezuela'ya yapılan müdahale petrol piyasalarında tedirginliğe yol açtı. New York Times'ın haberine göre analistler büyük bir fiyat artışının olası olmadığını söylüyor.
Venezuela nispeten küçük bir petrol üreticisi ve birçok analist, petrol piyasasının şu anda arz fazlası olduğunu hesaplıyor. Uluslararası gösterge olan Brent petrolü, Cuma günü varil başına 60,80 dolardan işlem gördü ve yılın en düşük seviyelerine yaklaştı.