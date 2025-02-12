TÜBİTAK market fiyatı karşılaştırma sayfası marketfiyati.org.tr açıldı: Marketfiyati.org.tr'de hangi marketler var, ürün karşılaştırma nasıl yapılır?
TÜBİTAK eliyle geliştirilen https://marketfiyati.org.tr ile zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatı artık tüm vatandaşların erişiminde olacak. İnternet sitesiyle; meyve, sebze, et, tavuk, balık, süt ürünleri ve kahvaltılık, içecek, temel gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün fiyatı anlık olarak karşılaştırılabilecek, en uygun fiyat ile vatandaşlar kazançlı çıkacak. Peki, Marketfiyati.org.tr'de hangi marketler var, ürün karşılaştırma nasıl yapılır?
TÜBİTAK eliyle geliştirilen https://marketfiyati.org.tr ekranı açıldı. Vatandaşlar Marketfiyati.org.tr aracılığıyla A101, Bim, Şok, Migros gibi marketlerin ürün fiyatlarına ulaşabilecek, güncel ve uygun fiyatları öğrenerek karşılaştırma yapabilecek. ASite, haftalık periyotlarla güncellenen fiyat listeleri sunarak, kullanıcıların ekonomik alışveriş yapmalarına destek olmayı amaçlıyor.