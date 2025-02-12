TÜBİTAK market fiyatı karşılaştırma sayfası marketfiyati.org.tr açıldı: Marketfiyati.org.tr'de hangi marketler var, ürün karşılaştırma nasıl yapılır?

TÜBİTAK eliyle geliştirilen https://marketfiyati.org.tr ile zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatı artık tüm vatandaşların erişiminde olacak. İnternet sitesiyle; meyve, sebze, et, tavuk, balık, süt ürünleri ve kahvaltılık, içecek, temel gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün fiyatı anlık olarak karşılaştırılabilecek, en uygun fiyat ile vatandaşlar kazançlı çıkacak. Peki, Marketfiyati.org.tr'de hangi marketler var, ürün karşılaştırma nasıl yapılır?

TÜBİTAK market fiyatı karşılaştırma sayfası marketfiyati.org.tr açıldı: Marketfiyati.org.tr'de hangi marketler var, ürün karşılaştırma nasıl yapılır? - 1

TÜBİTAK eliyle geliştirilen https://marketfiyati.org.tr ekranı açıldı. Vatandaşlar Marketfiyati.org.tr aracılığıyla A101, Bim, Şok, Migros gibi marketlerin ürün fiyatlarına ulaşabilecek, güncel ve uygun fiyatları öğrenerek karşılaştırma yapabilecek. ASite, haftalık periyotlarla güncellenen fiyat listeleri sunarak, kullanıcıların ekonomik alışveriş yapmalarına destek olmayı amaçlıyor.

NTVPARA HABERLERİ

TÜBİTAK market fiyatı karşılaştırma sayfası marketfiyati.org.tr açıldı: Marketfiyati.org.tr'de hangi marketler var, ürün karşılaştırma nasıl yapılır? - 2

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya adresi X üzerinden yaptığı açıklamada, http://marketfiyati.org.tr internet sitesinin linkini paylaşarak, “Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık. Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek. Hayırlı olsun!” ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK market fiyatı karşılaştırma sayfası marketfiyati.org.tr açıldı: Marketfiyati.org.tr'de hangi marketler var, ürün karşılaştırma nasıl yapılır? - 3

7 MARKETİN TÜM FİYATLARI

Merkez Bankası ile birlikte yürütülen proje kapsamında 7 zincir marketin verileri TÜBİTAK BİLGEM sistemlerine aktarıldı. Fiyat bilgileri paylaşımda olan zincir marketler arasında; A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK marketleri yer alıyor.

TÜBİTAK market fiyatı karşılaştırma sayfası marketfiyati.org.tr açıldı: Marketfiyati.org.tr'de hangi marketler var, ürün karşılaştırma nasıl yapılır? - 4

UYGULAMA ÜZERİNDEN DE ERİŞİM

TÜBİTAK BİLGEM, gelen veriler üzerinde aykırı değerlerin temizlenmesi ve veri kalitesinin artırılması amacıyla birtakım metotlar uygulayarak, algoritmalar geliştirdi. Bu yöntemle temizlenen veriler, CimriMarkette ve MarketTamam uygulamaları ile paylaşılarak, bu uygulamalar marifetiyle anlık yayınlanıyor. Ayrıca “Market Fiyatı” mobil uygulaması da yakında erişime açılacak.

TÜBİTAK market fiyatı karşılaştırma sayfası marketfiyati.org.tr açıldı: Marketfiyati.org.tr'de hangi marketler var, ürün karşılaştırma nasıl yapılır? - 5

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA NASIL YAPILIR?

"marketfiyati.org.tr" web sitesinde ürün fiyatlarını karşılaştırmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Siteye Erişim: İnternet tarayıcınızdan marketfiyati.org.tr adresine gidin.

Ürün Arama: Ana sayfada veya arama çubuğu üzerinden karşılaştırmak istediğiniz ürünü arayın.

Fiyat Listesi: Arama sonuçlarında, farklı marketlerdeki güncel fiyatları liste halinde görebilirsiniz.

Karşılaştırma: Listelenen fiyatları inceleyerek, en uygun fiyatlı marketi belirleyebilirsiniz.

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