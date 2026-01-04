TÜFE yarın açıklanıyor. Memur, emekli, engelli maaşları, kiralar değişecek
04.01.2026 08:32
NTV - Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak. Beklentiler yıllık enflasyonun yüzde 30-31 aralığında gerçekleşmesi yönünde.
KİRA ZAMLARINA TÜFE ETKİSİ
Tüketici Fiyatları Endeksi 2025 Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.87 artış göstererek yüzde 31,07 olmuştu. Aralık ayının verilerinin de açıklanmasıyla beraber 2025 yılının yıllık TÜFE oranı da açıklanacak.
Aralık ayında ev ve işyeri kira sözleşmesini yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenmeye devam edecek. Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak.
Buna göre; Kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine aralık ayında güncel 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.
BEKLENTİLER NE DİYOR?
Hem Merkez Bankası hem de ekonomistlerin yıllık enflasyon beklentisi yüzde 30-31 aralığında oluşuyor.
MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİ
Merkez Bankası son açıkladığı enflasyon raporunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, 2025 yıl sonunda yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında; 2026 yıl sonunda ise yüzde 13 ile yüzde 19 aralığında gerçekleşeceği tahmin etmişti.