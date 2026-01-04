TÜFE yarın açıklanıyor. Memur, emekli, engelli maaşları, kiralar değişecek

Tüketici Fiyatları Endeksi 2025 Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.87 artış göstererek yüzde 31,07 olmuştu. Aralık ayının verilerinin de açıklanmasıyla beraber 2025 yılının yıllık TÜFE oranı da açıklanacak.

Aralık ayında ev ve işyeri kira sözleşmesini yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenmeye devam edecek. Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak.

Buna göre; Kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine aralık ayında güncel 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.