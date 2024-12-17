TÜİK 2024 Aralık enflasyon açıklaması: Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Böylece yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon oranı da belirlenecek. Tüm gözler şimdi TÜİK'in açıklayacağı rakamlarda. Peki, TÜİK Aralık ayı enflasyonunu ne zaman açıklayacak?
Kamuda çalışan milyonlarca memur ve emeklileri yakından ilgilendiren aralık ayı enflasyon oranı, maaşları ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak. 2024 Aralık ayı enflasyon oranının ne zaman ilan edileceği, yılın son ayının son günlerinin yaklaşmasıyla merak konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuyla birlikte, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı kesinleşecek.