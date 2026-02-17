TÜİK açıkladı. Trafiğe katılan araç sayısı düştü
17.02.2026 10:37
Son Güncelleme: 17.02.2026 11:16
NTV - Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) motorlu kara taşıtlarına ilişkin ocak ayı verilerini paylaştı. Trafiğe kaydı yapılan araç oranında düşüş gözlemlendi.
144 BİN ARAÇ KAYDEDİLDİ
Türkiye İstatistik Kurumu motorlu kara taşıtlarına ilişkin verileri açıkladı. Ocak ayında Türkiye trafiğine 144 bin 620 adet taşıt dahil oldu.
Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,1'ini otomobil, yüzde 18,7'sini motosiklet, yüzde 18,4'ünü kamyonet, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,3'ünü minibüs, yüzde 1,3'ünü traktör, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
33 MİLYON ARAÇ TRAFİKTE
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 33 milyon 751 bin 673 oldu. Ocak ayı verilerinin de eklenmesiyle trafikte kayıtlı bulunan taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,2'sini motosiklet, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
OCAK AYINDA KAMYONETLER GÖZDE OLDU
Ocak ayında trafiğe kayıt yapılan araçların oranı bir önceki aya göre yüzde 41,7 azaldı. Kamyon kayıtlarında yüzde 59 artış gözlemlenirken traktör kayıtlarında ise ocak ayında yüzde 62,6 azalma gözlemlendi. Ocak ayında 81 bin 108 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.