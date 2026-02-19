TÜİK açıkladı. Türkiye'de Ocak ayında kaç ev satıldı? Yabancılara konut satışı ne durumda?
19.02.2026 10:33
NTV - Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu konut satış verilerini paylaştı. Açıklanan verilerde Ocak ayında 110 bin sevyesini geçmiş durumda
EV SAHİBİ OLUNAMIYOR
Türkiye İstatistik Kurumu konut ve işyeri satışına dair istatistiklerini paylaştı. Ocak ayında birinci elden konut satışları 34 bin 69, ikinci el konut satışları 77 bin 411 olarak gerçekleşti
Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 oranında azalarak 34 bin 69 oldu. İkinci el konut satışları ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 oranında azalarak 77 bin 411 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,6, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,4 oldu.
YABANCILARA KONUT SATIŞI
Açıklanan verilerde yabancılara satılan konutlara dair de bilgiler bulunuyor. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 oranında azalarak bin 306 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.
Ocak ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 219 ile Rusya Federasyonu, 118 ile İran ve 77 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. En çok yabancılara konut satılan iller ise sırasıyla İstanbul, Antalya ve Mersin oldu.