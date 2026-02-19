TÜİK açıkladı. Türkiye'de Ocak ayında kaç ev satıldı? Yabancılara konut satışı ne durumda?

Açıklanan verilerde yabancılara satılan konutlara dair de bilgiler bulunuyor. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 oranında azalarak bin 306 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 219 ile Rusya Federasyonu, 118 ile İran ve 77 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. En çok yabancılara konut satılan iller ise sırasıyla İstanbul, Antalya ve Mersin oldu.