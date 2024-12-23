TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflsyon farkı ne zaman belli olacak?

Milyonlarca işçi, memur ve emekli maaş zamları için TÜİK açıklamalarına odaklandı. Kasım ayı enflasyonu ile beş aylık enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı. Nihai zam oranı için sadece aralık ayı verisi kaldı. Peki, TÜİK Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflsyon farkı ne zaman belli olacak?

TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflsyon farkı ne zaman belli olacak? - 1

2024'ün son ayının son günlerinde ekonomi gündemi oldukça hareketli. Bir yandan asgari ücreti belirleme çalışmaları devam ederken bir yandan da memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinde etkili olan enflasyon oranlarının açıklanması gündemde. TÜİK'in 2024 Aralık verilerini ne zaman açıklayacağı ve 6 aylık enflasyon farkının ne zaman belli olacağı merak ediliyor. İşte, 2024 Aralık TÜİK enflasyon açıklama tarihi...

NTVPARA HABERLERİ

TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflsyon farkı ne zaman belli olacak? - 2

2024 ARALIK ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur emekli maaşı enflasyon farkı Aralık ayı enflasyon oranları, TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflsyon farkı ne zaman belli olacak? - 3

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,88 olarak açıklanmıştı.

Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklandı.

TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflsyon farkı ne zaman belli olacak? - 4

5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerine göre, kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,24 yükseliş kaydetti.

Bu verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 5 aylık enflasyon farkına göre şimdiden yüzde 14.57'lik zammı hak etmiş oldu.

DAHA FAZLA GÖSTER