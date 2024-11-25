TÜİK enflasyon açıklaması: Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
2024 Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan kasım enflasyonu öncesinde, ekonomistlerin TÜFE beklentisi merak ediliyor. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Kasım ayı enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. TÜİK Kasım ayı enflasyon oranları, gelecek ayın başında açıklanacak. Söz konusu açıklama, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlarca bekleniyor. İşte, 2024 Kasım ayı enflasyon verilerinde son durum...