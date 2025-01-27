TÜİK enflasyon açıklaması: Ocak ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
2025 yılının ilk ekonomik verileri belli olmaya başladı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), 2025 yılının ilk toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e çekti. Şimdi ise TÜİK'in açıklayacağı ocak ayı enflasyon verileri merak ediliyor. Peki, TÜİK Ocak ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
2025 Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılacak, yeni yılın ilk enflasyon açıklaması, ekonomi gündemi ile yakından ilgilenenlerce ve yatırımcılarca takip edilecek. İşte, 2025'in ilk enflasyon açıklama tarihi...