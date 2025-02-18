TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Şubat enflasyon verileri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılacak, yeni yılın ikinci enflasyon açıklaması, ekonomi gündemi ile yakından ilgilenenlerce ve yatırımcılarca takip edilecek. 2025 Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşların yanı sıra ev sahibi ve kiracılar tarafından da merak ediliyor. Peki, TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
TÜİK enflasyon rakamları açıklamasına yönelik araştırmalar hız kazandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 5,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,06 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 42,12, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,2 olarak kayıtlara geçmişti. Tüm gözler şimdi şubat ayına dair güncel enflasyon verilerinde olacak.