TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Şubat enflasyon verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılacak, yeni yılın ikinci enflasyon açıklaması, ekonomi gündemi ile yakından ilgilenenlerce ve yatırımcılarca takip edilecek. 2025 Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşların yanı sıra ev sahibi ve kiracılar tarafından da merak ediliyor. Peki, TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Şubat enflasyon verileri - 1

TÜİK enflasyon rakamları açıklamasına yönelik araştırmalar hız kazandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 5,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,06 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 42,12, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,2 olarak kayıtlara geçmişti. Tüm gözler şimdi şubat ayına dair güncel enflasyon verilerinde olacak.

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TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Şubat enflasyon verileri - 2

2025 ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor.

Şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Şubat enflasyon verileri - 3

2025 OCAK TÜİK ENFLASYON AÇIKLAMASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocakta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 56,35, yurt içi üretici fiyatları yüzde 39,5 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 5,03, Yİ-ÜFE yüzde 3,06 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 42,12, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,2 oldu.

Yıllık enflasyon TÜFE'de Temmuz 2023'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon TÜFE'de, Temmuz 2023'te 47,83 olarak tespit edilmişti.

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