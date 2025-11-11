Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Değer kaybında şablon değişti

Araçtaki herhangi bir kaza nedeniyle oluşan hasar sonrası değer kaybına başvuruluyor. Onarım+boya, değişim+boya, boya, değişim, boyasız onarım gibi senaryolar kapsamında belirli kıstaslar için değer kaybı tazminatı alınıyor. Tamponda oluşan çizik nedeniyle yapılan boya için de değer kaybı talebinde bulunabiliyorsunuz.