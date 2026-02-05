Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Haberiniz olmadan kapınıza icra gelebilir

İlamsız icra takibi başlatılması halinde itiraz edilecekse geçerli görülecek sebepler sunulması gerekiyor. Genellikle ticari araç sahipleri araçlarının çalışmamasından ötürü yevmiyelerini talep ediyorlar. Hususi araç sahipleri de onarım süresinde araçsız kaldıkları için kiraladıkları araçların faturası ya da taksi fişlerini kanıt olarak sunabiliyor.

Bundan dolayı ticari araçlar için UTTS (yakıt alımına ilişkin veriler) kayıtlarının istenmesi, araca ilişkin emniyetten plaka takibi istenmesi ve aracın gerçekten belirtilen sürelerde trafikte olup olmadığının kontrolünün sağlanması, varsa HGS geçişlerine ilişkin dökümlerin istenmesi, ticari taksilerde kesilen fiş koçanlarındaki tarihlerin kanıt olarak sunulmasının istenmesi, araç şoförlerinin SGK kayıtlarının aracın tamir gördüğü süre dahilinde devam edip etmediğinin sorgulanması, taksimetre veya takograf cihazlarının kontrol edilip tamir süresinde kullanılıp kullanmadığının ortaya çıkarılması gibi kanıtlar icra takibini başlatan taraftan istenmesi gerekiyor.

Hususi araçlar için de onarım süresi dahilinde araç kiralanmışsa ya da taksi kullanılmışsa bunlara ilişkin faturalar ve yakıt fişlerinin kanıt olarak gösterilmesini talep ederek ilamsız icra takibine itiraz edebilirsiniz.

Tüm bunların yanında genellikle işletmelerde yer alan kamera kayıtlarının da istenmesi icra takibine taraf olan kişinin menfaatine olacak.