Tüm çalışanlarınki silindi. SGK çıkış kodu sistemden kalktı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ve yeni iş bulma konusunda sorunlar yaşatan işten çıkış kodlarına ilişkin belgede değişikliğe gidildi.

Danıştay, 14 Ekim 2024 tarihli verdiği kararda, Sosyal Güvenlik Kurumu işten çıkış kayıtlarında yer alan "Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık" kodunu incelemiş ve bu kodun işverenin tek taraflı beyanına dayandığı, henüz yargı denetiminden geçmemiş iddiaların resmi kayıtlara işlendiği ve bu durumun kişinin çalışma hayatı üzerinde etkiler doğurabildiğini tespit etmiş, söz konusu düzenlemenin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve çalışma hakkı açısından iptaline karar vermişti.