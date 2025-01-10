Tüm iş yerlerini ilgilendiriyor: Kurala uymayan büyük ceza ödeyecek

İş güvenliğinde 12 yıldır ertelenen düzenleme yürürlüğe girdi. Böylece tüm işletmeler için iş güvenliği zorunlu olacak. Esnaf, gerekli eğitimleri alarak İSG hizmetlerini yürütebilecek. Kurala uymayana ise 138 bin liraya kadar ceza kesilecek.

Tüm iş yerlerini ilgilendiriyor: Kurala uymayan büyük ceza ödeyecek - 1

İş güvenliğinde yeni dönem resmen başladı. 12 yıldır ertelenen kanun teklifi 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yeni dönemde tüm işletmeler İş Güvenliği Kanunu'na tabii olacak. İşletmeler, İSG profesyoneline ihtiyaç duymadan da faaliyet gösterebilecek. 

NTVPARA HABERLERİ

Tüm iş yerlerini ilgilendiriyor: Kurala uymayan büyük ceza ödeyecek - 2

Bunun için 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinin işvereni veya işveren vekillerinin gerekli eğitimleri tamamlaması gerekecek. 

Eğitimi tamamlayan işletmeler, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerini kendileri yürütebilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu kapsamda yer alan bakkal, manav, terzi, emlak bürosu gibi küçük esnafın yeni yükle karşılaşmaması için alternatif düzenlemeler yapacak.

Tüm iş yerlerini ilgilendiriyor: Kurala uymayan büyük ceza ödeyecek - 3

KURALA UYMAYANA CEZA BÜYÜK!

Düzenlemeye uymayan işletmelere ceza kesilecek.

Kanun kapsamında iş güvenliği uzmanı görevlendirmemenin cezası 92 bin 403 liradan başlayacak,138 bin 604 liraya kadar yükselecek.

Tüm iş yerlerini ilgilendiriyor: Kurala uymayan büyük ceza ödeyecek - 4

İş yeri hekimi görevlendirmeyenlerin de ceza miktarları aynı rakamlardan oluşuyor.

Ancak işletme sahipleri veya yöneticileri, gerekli eğitimleri aldıkları takdirde İSG uzmanı görevlendirmesine gerek kalmayacak.

Tüm iş yerlerini ilgilendiriyor: Kurala uymayan büyük ceza ödeyecek - 5

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI MAAŞLARI NE KADAR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası (İSG-SEN) üyesi bir İSG uzmanı, en az 28 bin 45 lira lira maaş alıyor. A sınıfı İSG uzmanı maaşı ise 47 bin 586 liradan başlıyor.

Dışarıdan hizmet veren bir iş güvenliği uzmanı ise saat başı ücreti en az 131 lira civarında seyrediyor.

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