Tüm iş yerlerini ilgilendiriyor: Kurala uymayan büyük ceza ödeyecek
İş güvenliğinde 12 yıldır ertelenen düzenleme yürürlüğe girdi. Böylece tüm işletmeler için iş güvenliği zorunlu olacak. Esnaf, gerekli eğitimleri alarak İSG hizmetlerini yürütebilecek. Kurala uymayana ise 138 bin liraya kadar ceza kesilecek.
İş güvenliğinde yeni dönem resmen başladı. 12 yıldır ertelenen kanun teklifi 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.
Yeni dönemde tüm işletmeler İş Güvenliği Kanunu'na tabii olacak. İşletmeler, İSG profesyoneline ihtiyaç duymadan da faaliyet gösterebilecek.