Tüm iş yerlerini ilgilendiriyor: Kurala uymayan büyük ceza ödeyecek

Bunun için 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinin işvereni veya işveren vekillerinin gerekli eğitimleri tamamlaması gerekecek.

Eğitimi tamamlayan işletmeler, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerini kendileri yürütebilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu kapsamda yer alan bakkal, manav, terzi, emlak bürosu gibi küçük esnafın yeni yükle karşılaşmaması için alternatif düzenlemeler yapacak.